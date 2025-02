Romadailynews.it - Roma. pistola rubata, munizioni e selfie con armi: due arresti

Un’ossessione sfrenata per icon le, documentata dalle numerose foto trovate dai poliziotti sui loro cellulari, ed una armapronta al fuoco, che portavano con sé mentre passeggiavano indisturbati tra le vie di Montesacro.I due giovani, però non sono sfuggiti agli agenti delle Volanti, che, insospettiti dall’andatura incerta di una BMW che sfrecciava in zona Fidene, hanno intimato l’alt per controllare chi vi fosse alla guida. Proprio nel momento in cui si sono avvicinati all’auto, i poliziotti hanno catturato il frame in cui il conducente, accortosi della loro presenza, ha passato “il testimone” al ragazzo seduto al lato passeggero che, a sua volta, ha tentato di occultarlo nei pantaloni. Un movimento che non è passato indisturbato agli occhi degli agenti, che hanno immediatamente intimato ai giovani di scendere dall’auto per un controllo.