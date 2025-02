Laprimapagina.it - Roma, incidente mortale a Monte Sacro: 57enne investito da un’auto pirata

Tragedia nella serata di giovedì a, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo essere statodache si è poi data alla fuga. L’è avvenuto intorno alle 21 in viaCervialto, nel quartiere.Sul posto sono intervenute le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia locale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare ildella strada.