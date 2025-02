Lapresse.it - Roma, II edizione di “Zero Corruption Forum” del comitato anticorruzione OCSE

Torna quest’anno al MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo di), con la sua seconda, lo “”, l’iniziativa nata per promuovere l’adozione di principi di integrità, rafforzare l’impegno globalea tutti i livelli e attirare l’attenzione sull’importanza dell’obiettivo ““, come diciottesimo SDG delle Nazioni Unite.“Portare allo stesso tavolo istituzioni, società civile, business e organizzazioni internazionali rappresenta un momento di confronto fondamentale per affrontare un tema globale come la corruzione, la cui risoluzione ci permette di progredire sulle sfide a lungo termine e assicurare un futuro sostenibile alle nuove generazioni. Questo evento si fonda sul manifesto dell’che promuove l’obiettivo ‘Corruzione’ come diciottesimo obiettivo di sviluppo sostenibile e definisce le dieci azioni per costruire un ecosistema di business che sia più resiliente, responsabile e competitivo grazie anche all’uso dell’AI”, ha dichiarato Nicola Allocca, Direttore Risk, Business Integrity & Resilience di Autostrade per l’Italia, presente all’evento ’’.