Roma identificato e denunciato il pirata della strada che ha travolto e ucciso un uomo

È statol’che nella serata di ieri, 28 febbraio, haun 57enne ain via Monte Cervialto nel quartiere Nuovo Salario, senza fermarsi per prestare soccorso.La denuncia delGli agenti del II Gruppo Parioli, in seguito ad approfondite indagini, sono risaliti prima all’auto e quindi al conducente, un 39enne italiano. L’è stato portato negli uffici di viale Parioli, dove è stato. Su di lui pendono le gravi accuse di omicidiole aggravato da fuga e omissione di soccorso.Le dinamichetragediaL’investito è Francesco Scaramella, 57enne parrucchiere residente in zona dove aveva il suo salone. Mentre stava attraversando laè stato investito dal 39enne, che è fuggito lasciandolo agonizzante a terra.