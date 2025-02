Sololaroma.it - Roma Femminile, al via la Poule Scudetto: Juventus prima avversaria

Nelle ultime due settimane gli impegni delle nazionali si sono presi la scena, con l’Italia vittoriosa con il Galles e poi sconfitta 3-1 dalla Danimarca nelle prime due giornate di Nations League. Archiviato questo capitolo sarà nuovamente ora di concentrarsi sul campionato, con lache dovrà affrontare la. Il ritorno in campo della formazione di Spugna sarà subito scoppiettante e potrebbe indirizzare l’obiettivo per il finale di stagione, con le giallorosse che se la vedranno con la.Spugna per riaprire il campionatoAd inaugurare la fase decisiva della stagione sarà immediatamente la sfida con le bianconere, che sembrano essere le principali indiziate a conquistare lo. Questo infatti è quanto ci ha raccontato la regular season, che si è conclusa con lain vetta al campionato a quota 45 punti, con sette punti di vantaggio sull’Inter e ben dieci sulla, che occupa la terza posizione e che per restare in corsa dovrà iniziare subito con il piede giusto.