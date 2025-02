Sololaroma.it - Roma, febbraio da urlo: Ranieri premiato miglior allenatore del mese

Questo inizio 2025 ha sorriso e non poco alla. I giallorossi stanno trovando continuità in campionato ed hanno raggiunto gli ottavi di finale di Europa League, grazie ai playoff vinti abilmente con il Porto. La squadra ha raggiunto una tranquillità mentale mai avuta, nell’arco di questa annata, e vuole proseguire su questa scia. Il prossimo impegno del fitto calendario dei capitolini sarà quello con il Como, partita in programma domenica 2 marzo alle 18:00 allo stadio Olimpico. I lariani sono reduci da un momento di forma importante, dato l’ultimo successo messo a referto tra le mura amiche per 2-1 con il Napoli.Tornando aldiin campionato, però, la Lupa ha raccolto 10 punti sui 12 disponibili, frutto di 3 vittorie ed un pareggio con il Napoli allora capolista. Per questo motivo, la Lega Serie A ha deciso di nominare Claudiodel