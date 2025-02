Sololaroma.it - Roma, da Como a Como: come Ranieri ha cambiato la squadra

Ladi Claudiohamarcia dopo la sconfitta per 2-0 contro ildi Fabregas lo scorso 15 dicembre. Quella partita, decisa dalle reti di Gabrielloni e Nico Paz, ha rappresentato un punto di svolta per i giallorossi, che da allora hanno raccolto dieci risultati utili consecutivi, conquistando 24 punti e segnando 22 gol.aveva detto: “Questa partita ci servirà di lezione”, e così è stato.Il recupero dei bigUno degli aspetti fondamentali della rinascita dellaè stato il ritorno alla normalità nelle scelte di formazione. Angelino è tornato nel suo ruolo naturale e non più schierato in posizioni sperimentali, Paredes ha ripreso il controllo del centrocampo, mentre Hummels è stato reintegrato con intelligenza dopo un periodo in panchina. Laha beneficiato di un approccio tattico più equilibrato, con una copertura più solida e una maggiore attenzione alle caratteristiche dei giocatori.