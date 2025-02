Romadailynews.it - Roma: controlli a Tor Bella Monaca, 2 arresti e 30 denunce

Serrati ia Tor, con 2 arrestati e 30. Nei giorni scorsi, i Carabinieri, con il supporto dei militari della compagnia di Frascati, hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio nel quartiereno, concentrando gli sforzi soprattutto nell’area di via San Biagio Platani.L’azione rientra nelle strategie volute dal Prefetto diLamberto Giannini nel Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, seguendo le direttive del Ministro dell’Interno per contrastare l’illegalità e il degrado urbano. I risultati dell’operazione includono l’identificazione di 220 persone e il controllo di 86 veicoli. Inoltre, due individui sono stati arrestati per reati legati alla droga: un italiano trovato con 121 dosi di cocaina pronte per la vendita e un tunisino destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.