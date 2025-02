Sololaroma.it - Roma-Como, probabili formazioni: dubbio sulla destra per Ranieri

Leggi su Sololaroma.it

Dieci risultati utili consecutivi sono una striscia molto importante, ma per continuare la rimonta verso le posizioni che garantiscono l’entrate nelle competizioni europee lanon può fermarsi. Per questo motivo diventa cruciale il match che vedrà impegnati i giallorossi nella giornata di domenica 2 marzo per il 27° turno di campionato. Allo Stadio Olimpico sbarcherà il, in una sfida che si prospetta per nulla scontata.Oltre ad essere reduce da due vittorie consecutive, la formazione di Fabregas ha già dimostrato all’andata di poter mettere in difficoltà i capitolini, infliggendogli quella che è stata l’ultima sconfitta in Serie A. Servirà dunque scendere in campo con il giusto atteggiamento e con quella mentalità cheè stato in grado di riportare fin dal suo arrivo in panchina.