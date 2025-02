Sololaroma.it - Roma-Como, la conferenza stampa di Ranieri: “Dovbyk da domani dovrebbe essere a disposizione”

Dopo la netta vittoria per 4-0 contro il Monza nel Monday Night, lava caccia del quarto successo consecutivo in campionato. I giallorossi affronteranno ilnella 27ª giornata di Serie A, nel match in programma domenica 2 marzo allo Stadio Olimpico alle 18:00. Segui con noi ladi Claudioa Trigoria a due giorni dalla partita.2 minuti fa28 Febbraio 2025 13:01 13:01Nuovo allenatore?Mi hanno preso anche con l’obiettivo di prendere un allenatore, io consiglio, poi starà ai Friedkin decidere. Io sono qui per questo. I ragazzi hanno sofferto molto l’inizio del campionato e adesso stanno raccogliendo quello che è nelle loro possibilità. A me non dà fastidio, voi vi potete anche sbizzarrire dicendo una lista di nomi.3 minuti fa28 Febbraio 2025 13:00 13:00?Godiamocelo, sta recuperando.