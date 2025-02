Sololaroma.it - Roma-Como, la conferenza stampa di Ranieri: “De Rossi? Deve fare il suo percorso e tornerà più forte di prima”

Dopo la netta vittoria per 4-0 contro il Monza nel Monday Night, lava caccia del quarto successo consecutivo in campionato. I gialloaffronteranno ilnella 27ª giornata di Serie A, nel match in programma domenica 2 marzo allo Stadio Olimpico alle 18:00. Segui con noi ladi Claudioa Trigoria a due giorni dalla partita.2 minuti fa28 Febbraio 2025 13:13 13:13Gourna-Douath?Lo sto conoscendo meglio e sto aspettando che entri negli ingranaggi della squadra. Ci vuole tempo.5 minuti fa28 Febbraio 2025 13:09 13:09Logica dei cambi?Io credo che è difficile che un giocatore stia sempre allo stesso livello per tutto il campionato. Io sono convinto che un giocatore sta per 3-4 mesi sta in forma e poi ha un piccolo calo. Bisogna vedere se questo calo crea problemi oppure è giusto farli riposare per farli riprendere.