Roma 57enne investito e ucciso | caccia al pirata della strada

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ancora una tragedia sulle strade di. Ieri sera, in via Monte Cervialto, in zona Nuovo Salario, un uomo di 57 anni è mortoda un veicolo poi fuggito. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II gruppo Pariolipolizia locale diCapitale. Sono in corso le indagini per ricostruire .