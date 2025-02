Ilrestodelcarlino.it - Rolex e gioielli rubati in casa Zaccagni Nasti, colpo di scena: denunciata la colf

Rimini, 28 febbraio 2025 - Avevano fatto scalpore nel mondo dello sport e dello spettacolo i due maxi furti subiti nella lorodi Roma dalla coppia vip Mattiae Chiara. Al calciatore riminese della Lazio e alla moglie influencer, infatti, erano stati sottrattidi lusso, oltre a diversi vestiti firmati, dal valore di diverse decine di migliaia di euro. In questi giorni ci sarebbe stata una svolta inaspettata sul caso: i due coniugi hanno infatti denunciato lache è stata anche licenziata. Sul doppio '' subito dalla famiglianell'appartamento in zona Camilluccia, a Roma nord sta indagando la polizia di Stato. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la domestica avrebbe approfittato ripetutamente dell'assenza di Mattiae di sua moglie "per scattare foto con vestiti firmati e per rubare diversi capi edi valore, tra cui un anello con un rubino".