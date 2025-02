Reggiotoday.it - Roccella Summer Festival: unica data calabrese per Jimmy Sax

È il sassofonista più famoso al mondo, torna in dal vivo in Italia e lo fa nei posti più suggestivi ed esclusivi. Compreso il Teatro al Castello diJonica (Rc), doveSax si esibirà in concerto il prossimo 7 agosto.Evento che si inserisce nell’ambito dell’edizione 2025 del.