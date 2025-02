Roberto Cavalli | un’avventura nella città di Pompei tra haute couture arte e storia

Leggi su .com

Life&People.it Il set design della sfilata dialla Milano Fashion Week è buio temperato da luci rosse ed è attraversato da scie di sabbia vulcanica. Infatti, Fausto Puglisi, direttore creativo della maison, si è voluto ispirare alla lava incandescente del Vesuvio, ai mosaici e al rossoano, il colore iconico dell’anticaromana di.La collezione, dal nome “Future”, è principalmente caratterizzata dall’animalier, storico e immortale “cavallo di battaglia” del brand, e dalle protezioni in Pvc sugli abiti con le rovineane. Il défilé presenta womenswear con dress in elegante velluto dévoré, pantaloni dal taglio ampio in tessuto lavorato denim, trench coat con bordature di leopardo e nuovi power suit in grado di trasmettere raffinatezza ma anche sicurezza e determinazione.