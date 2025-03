Roberto Cavalli | Pompei Futura è un omaggio agli scavi archeologici e ai tesori della civiltà romana

Leggi su .com

Life&People.it La sfilata Autunno-Inverno 2025/2026 di, sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi, è una straordinaria fusione di storia, arte e moda, un tributo ardente e viscerale a, la città sepolta dal Vesuvio.Sensazioni tattili e visive in una città che riemerge“” – questo il nomesfilata – è un’evocazionebellezza immortale di quel mondo antico, trasformato in una riflessione contemporanea sulla potenza e la resistenzanatura ecultura. Un viaggio che ha ispirato il designer nelle atmosfere e nelle sensazioni tattili e visive che si respirano in un luogo immortale. Il risultato è una collezione che celebra il contrasto tra la fragilitàvita e la forza esplosiva del vulcano.Il rosso fiammante in passerellaLa passerella è animata di scarlatti infuocati, rossiani e sfumature di velluto dévoré che sembrano essere moti dal fuoco simbolo di passione, di distruzione, ma anche di una rinascita che si fa continuamente ciclo, il rosso è visibile in una serie di tessuti pregiati come il velluto, con capi che sembrano indossare il ricordo dei roghi, ma anchericchezza ebellezza che questa città ha saputo preservare nei secoli.