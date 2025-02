Amica.it - Roberto Cavalli A/I 2025: la bellezza vince per sottrazione

La sfilata diA/Ici ha ricordato un’importante lezione che forse troppo spesso tendiamo a dimenticare. Come diceva Coco Chanel, “Prima di uscire guardati allo specchio e togli qualcosa”. E quando non è possibile sottrarre dall’outfit cosa si fa? Si semplifica il beauty look. Ora, parlare di semplicità enella stessa frase può sembrare un ossimoro. Stiamo pur sempre parlando di un brand che ha fatto dell’opulenza il suo segno distintivo. Non si sono fatte desiderare le stampe, sia animalier che astratte, i tessuti jacquard, i pizzi, le paillettes, la pelle, il vinile e tantomeno gli abiti maxi e svolazzanti, accompagnati da importanti bijoux dorati.