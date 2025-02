Laprimapagina.it - Roberto Castellucci, una vita da media

Leggi su Laprimapagina.it

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pino Riccardi sulla figura di, apprezzato professionista laziale.Qualche tempo fa, durante il periodo estivo, ho incontrato nelle trasparenti e limpide acque di Marina di San Nicola, splendido consorzio marino all’interno del Comune di Ladispoli, un tizio all’apparenza molto discreto, che avevo notato perché spesso impegnato a leggere un libro incurante del sole e della folla di bagnanti che lo circondava sulla spiaggia. Per un caso ci eravamo scambiati una battuta e così, giorno dopo giorno avevamo scoperto non solo di essere vicini d’ombrellone ma, anche, di condividere diverse passioni. Una di queste era il giornalismo. Da lì è cominciata la nostra collaborazione – dirigo il blog marinadisanicola.it – alternando frequenti contatti telefonici ad ardite incursioni finalizzate a intervistare un personaggio che potesse rappresentare un valore artistico, storico e culturale del territorio di riferimento o a visitare suggestivi angoli del litorale laziale per un reportage.