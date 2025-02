Oasport.it - Roberta Bruni si esalta in Francia: miglior italiana di sempre al coperto! Bel volo verso gli Europei

ha firmato ilsalto dialper un’, superando 4.70 metri con la sua asta al terzo tentativo in quel di Clermont-Ferrand (), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica al). L’azzurra haato di quattro centimetri la prestazione siglata lo scorso anno da Elisa Molinarolo e ha ritoccato di cinque centimetri il proprio personale, stampato lo scorso anno a Roubaix ed eguagliato di recente a Lievin.La carabiniera si è così fermata a tre centimetri dal suo record italiano realizzato nel 2023 all’aperto. Va ricordato che ormai i primati nazionali sono uniformati e non esiste più la distinzione tra indoor e outdoor. La romana ha cercato di spingersi oltre, ma è incappata in tre errori a 4.