Rivoluzione in Vaticano, così Francesco riformerà il Conclave

Quei cardinali che pensavano già al prossimoquando le condizioni di salute di Papasembravano precipitare erano in buona, anzi, ottima compagnia. Ci pensava, e ci pensa ancor di più ora che sta decisamente meglio, anche il diretto interessato. Il bollettino medico diffuso ieri sera alla solita ora certifica infatti che le «condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento». Il pontefice, che è stato sempre vigile e lucido anche nei giorni più duri del ricovero al Policlinico Gemelli, ha deciso di accelerare proprio la «riforma delle riforme», quella che gli eminentissimi di cui poco sopra temono da sempre: la revisione della normativa sull'elezione papale. Qualche giorno fa avevamo raccontato di un incontro che ci sarebbe stato la scorsa settimana al Gemelli tra l'augusto malato e il cardinale Gianfranco Ghirlanda, il principe dei canonisti a cui Bergoglio da tempo aveva affidato il compito di studiare due possibili atti legislativi di vitale importanza per la Chiesa: una normativa ex novo in merito alle dimissioni papali, resasi necessaria dopo quelle di Benedetto XVI «che hanno aperto la strada» e la riforma del