Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione del traffico. Sperimentazione dal 3 marzo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Via dell’Abbazia da senso unico a doppio senso di marcia, cambio del senso unico su via 4 Novembre, che diventa mare-monte, e obbligo per i veicoli che arrivano da via Papiria di girare a sinistra all’incrocio con via 4 Novembre. La, che andrà toccare i punti nevralgici delcittadino, è prevista per lunedì 3e durerà dalla mattina fino alle 19 dello stesso giorno. L’obiettivo è duplice: verificare se con questi cambiamenti sia possibile ridurre ilsu via Roma, evitando le code che ora si formano su entrambe le corsie per la presenza dello stop all’altezza di via dell’Abbazia (che così sarebbe eliminato) e, contemporaneamente, alleggerire ilnella rotatoria degli ex carri di Carnevale e rendere più fluido quello della rotatoria di Sant’Orso. Se questa primafunzionerà si potrà ripetere nuovamente per un periodo più lungo, si parla di un mese, per poi inserire la nuova viabilità all’interno del Piano urbano delsu cui si sta lavorando il Comune con la società di consulenza.