Rissa alla Casa Bianca | l’incontro tra Trump e Zelensky finisce a schiaffoni

Da buon mercante di cavalli, Donaldera riuscito, in una sola settimana, a virare da “è un dittatore” a “è il miglior presidente per l’Ucraina, sono ansioso di lavorare con lui”, passando (per la gioia dei meme russi) dall’ipotesi di accordo sui minerali e le terre rare. Ipotesi e basta, a questo punto, perché nelle scorse ore,, in occasione deltra Donald(e il suo vice J.D. Vance) e il Presidente ucraino al posto degli abbracci sono volati gli stracci. Già la partenza era stata in salita, conche accoglievaosservando sarcastico che “questa volta si è vestito di tutto punto”. E il resto è stato tutto su questa linea, com’è facile verificare con le immagini disponibili in Rete e soprattutto con la trascrizione degli scambi furibondi che i tre si sono rivolti.