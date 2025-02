Formiche.net - Risiko nell’Egeo. Gli Usa via da Alexandroupolis? Trump smentisce

“Is not correct story”, dice Donald. Potrebbe essere il tentativo di depistare umori e strategie la notizia del presunto disimpegno americano dal sito greco di(su cui non mancano gli occhi italiani), dove accanto al porto e al rigassificatore si distende la via Carpatia, strategica per la Nato. Lo aveva lasciato intendere un articolo apparso su un sito greco, vicino alle istanze russe, ma è stato il presidente americano in persona a smentirlo dinanzi ai cronisti riuniti alla Casa Bianca.Is not correct storyLo ha detto esplicitamenterispondendo ad una domanda ad hoc. Vero che gli Usa lasceranno la base greca diin seguito alle pressioni esercitate da Russia e Turchia? “Is not correct story”, ha risposto il presidente, chiudendo così una questione che avrebbe potuto ingigantirsi per via dei numerosissimi interessi che gravitano attorno al sito ellenico.