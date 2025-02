Juventusnews24.com - Rinnovo Gil Puche Juve: ufficiale la firma fino al 2028 del difensore. Comunicato e tutti i dettagli sul classe 2006 bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Gil: èlaaldelAttraverso un, lantus ha reso noto ildi Javier Gil, perno dellantus Next Gen di Massimo Brambilla e fresco di prolungamentoal 30 giugno– «Javier Gilrinnova il suo contratto con lantus: il giocatore spagnolo hato un accordo che lo legherà ai colori bianconerial 30 giugno. Partito dal Murcia, ilè arrivato a Torino nell’estate del 2023 dal Settore Giovanile dell’Alaves: inGil ha trovato subito spazio in Primavera – con cui ha giocato complessivamente 41 gare, considerando anche le cinque presenze in UEFA Youth League, nell’ultimo anno e mezzo.