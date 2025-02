Ilrestodelcarlino.it - Rinasci Osimo chiama il centrodestra all’unità

Dalla frammentazione delin vista delle amministrative potrebbero fioccare candidature a sindaco. A sorpresa ieri è arrivata l’ufficializzazione dai giovani della lista. "In questo contesto politico complesso e incerto,si è riunita per definire i propri obiettivi e concretizzare il ruolo all’interno della politica osimana – dicono -. Durante l’incontro, sono emerse diverse disponibilità alla candidatura a Sindaco, confermando ancora una volta il forte spirito di squadra che caratterizza la lista. Si è deciso congiuntamente di affidare la rappresentanza del gruppo a Francesco Sallustio, uno dei fondatori died ex consigliere comunale, oltre che tra i più votati, sul quale abbiamo riposto massima stima e fiducia. Restiamo comunque in attesa di conoscere le posizioni ed il programma del, con particolare attenzione a Fratelli d’Italia e Lega, considerando che Forza Italia ha già chiarito la volontà di andare verso ununito aperto aattraverso il suo commissario Monica Santoni, con cui abbiamo condiviso dal principio un percorso di serietà".