Ilrestodelcarlino.it - Rimini sotto attacco. Il sito del Comune in tilt: "Anche noi nel mirino degli hacker filorussi"

Dai campi di battaglia reali a quelli virtuali. L’non è arrivato con missili o colpi di cannone, ma per mano di un gruppo diche ieri, per alcune ore, hanno paralizzato ilistituzionale deldi, tenendolo in scacco e rendendo di fatto impossibile l’accesso agli utenti. Allarme che però è rientrato nel giro di poco, grazie al pronto intervento dei tecnici informatici di palazzo Garampi. L’si inserisce in una serie di azioni simili che da giorni stanno coinvolgendo numerosi siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni locali italiane. Oltre aldialtri enti, come l’Ordine dei Giornalisti e alcuni siti regionali, sono stati colpiti, lasciando temporaneamente molte informazioni online irraggiungibili. Lo stessoha confermato l’incidente con una nota ufficiale: "ilweb istituzionale deldiè fra i bersagli dell’informatico che questa mattina (ieri per chi legge) ha reso non accessibili diversi siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni emiliano-romagnole, dell’ordine dei giornalisti e della Regione Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Umbria".