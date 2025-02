Lanazione.it - Riforma Magistrati in sciopero anche a Pisa

di Antonia Casini Con la toga, la coccarda tricolore e l’immagine della Costituzione italiana, ini hanno aderito alloieri mattina.costituzionale della giustizia, poco prima delle 10, i sostituti procuratori e i giudici si sono riuniti nel cortile del Tribunale (presentela presidente Beatrice Dani) per una manifestazione, assicurano, "non contro qualcuno o qualcosa" e neppure "contro il Parlamento che rimane interlocutore privilegiato e primo destinatario delle argomentazioni critiche del progetto di revisione". Ma "per difendere un assetto istituzionale che reputiamo essenziale per l’indipendenza e l’autonomia della magistratura". Prima di leggere i due comunicati, il presidente della sottosezione Anm, Associazione nazionale, di, Fabio Pelosi, ha precisato: "Molti di noi, appena terminato questo incontro con i media, andranno a Firenze (nel cui Palazzo di giustizia era stata indetta un’assemblea aperta ad addetti al settore e cittadini, ndr), altri torneranno in ufficio a lavorare".