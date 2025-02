Lapresse.it - Rieti: Mim avvia indagine su incidente durante alternanza scuola-lavoro

Milano, 28 feb. (LaPresse) – In seguito all’che ha visto coinvolto uno studente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rosatelli” di, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è immediatamente attivato con la Direzione scolastica regionale per il Lazio per appurare lo stato di salute del ragazzo, che risulta stia avendo un positivo percorso di ripresa.