Romadailynews.it - Rieti: Mattia (Pd), vicina a studente rimasto ferito, stop a studenti-manodopera gratuita

La consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora, ha espresso la suanza allogravementedurante le ore di alternanza scuola-lavoro in un’azienda metalmeccanica del Nucleo Industriale di. Laha manifestato solidarietà e sostegno alla famiglia delloe agli altri ragazzi che stanno manifestando davanti al Miur.La consigliera ha sottolineato la necessità di rivedere il sistema di alternanza scuola-lavoro, definito come fallimentare e controproducente in termini di formazione e sicurezza. Ha dichiarato che è importante garantire il rispetto dell’incolumità deglie perseguire obiettivi formativi adeguati.Eleonoraha evidenziato la necessità di contrastare la deriva aziendalistica della scuola e di valorizzare un sistema educativo che formi le coscienze dei giovani.