Rieti, il ministero dell'Istruzione avvia indagine su studente ferito

In seguito all’incidente che ha visto coinvolto unodell’Istituto di Istruzione Superiore “Rosatelli” di, il Ministroe del Merito Giuseppe Valditara si è immediatamente attivato con la Direzione scolastica regionale per il Lazio per appurare lo stato di salute del ragazzo, che risulta stia avendo un positivo percorso di ripresa.Nel frattempo, su richiesta del Ministro, è statata un’approfondita e una specifica ispezione per accertare che la normativa più recente (D.L. del 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni nel D.L. del 3 luglio 2023 n. 85), particolarmente stringente sull’alternanza scuola-lavoro, sia stata rigorosamente rispettata e che non vi siano state violazioni. Come indica la stessa nuova normativa, è fondamentale che queste esperienze formative siano sempre condotte in un ambiente sicuro e che non espongano mai gli studenti a rischi per la loro incolumità.