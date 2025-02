Ilrestodelcarlino.it - Rientra il capitano Fabbri: "Ci aspetta una partita difficile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo oltre un mese si rimette la maglia con il numero 3 per unaufficiale. Gianmarco, dopo quattro turni ai box per squalifica, torna in campo. "Mi era successa una cosa simile a 21 anni, ero molto più giovane - confida ildei fidardensi, difensore, classe 1997 -. Questa squalifica è stata eccessiva, ma ormai è andata, è alle spalle, anche se è stato un mese duro. Lasciare la squadra in quattro partite così importanti è stato doloroso. Ma complimenti a tutti, dallo staff ai miei compagni che hanno risposto benissimo dimostrando di essere un grande gruppo. Non posso che fare un grosso applauso a tutti in un momentonon solo per le squalifiche, ma anche per i problemi fisici di alcuni compagni". Adesso bisognerà pensare all’Atletico Ascoli.da non sbagliare quella di domenica.