Juventusnews24.com - Ricovero Zeman: «È stabile, in programma ulteriori accertamenti». Nuovo aggiornamento sulle condizioni dell’allenatore

di Redazione JuventusNews24: «È, in». Ecco l'ultimoL'ANSA ha reso noto unbollettino ospedalierodi salute di Zdenek, allenatore con un passato in Serie A tra Lazio, Roma e non solo.BOLLETTINO– «Zdeneke inci sonomentre si proseguono le terapie. Ilè stato deciso dopo cheaveva presentato un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus».