Chiccheinformatiche.com - Richiesta di correzione della violazione della proprietà intellettuale – TRUFFA

Negli ultimi tempi, sta circolando unache sfrutta la paura di violazioni dei diritti d’autore per estorcere denaro o ottenere accesso non autorizzato ai siti web. Questa frode si presenta sotto forma di email o messaggi minacciosi che accusano i destinatari di aver pubblicato contenuti protetti senza autorizzazione. Vediamo come riconoscere e difendersi da questa pratica ingannevole.Come Funziona ladiIl messaggio fraudolento solitamente contiene un testo simile a questo:“Siamo i rappresentanti legali e i titolari dei diritti d’autore sui contenuti sopra menzionati. Abbiamo rilevato che questi contenuti sono stati utilizzati o distribuiti illegalmente sul vostro sito web senza il nostro permesso. Ciò costituisce unanormativa sulla protezione dei diritti d’autore ai sensilegge sullavigente.