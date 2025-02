Bergamonews.it - Ricercato da sette anni per spaccio, arrestato dai carabinieri in un bar del centro

Gorlago. Dopo sei, la fuga di un cittadino marocchino, classe 1989, è giunta al capolinea. L’uomo, in Italia senza fissa dimora,dal 2018 per l’esecuzione di un provvedimento di carcerazione per l’unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Bergamo, è statoil 25 febbraio daidella Stazione di Trescore Balneario.L’arresto è avvenuto nell’ambito di una delle molteplici operazioni periodiche di controllo del territorio, volte a contrastare il traffico di stupefacenti e l’immigrazione clandestina nella zona di Gorlago e dintorni. Durante un servizio mirato, i militari hanno notato un uomo dall’atteggiamento sospetto all’interno di un bar del. Questo ha da subito attirato l’attenzione deiche lo hanno fermato per un controllo, riscontrando che era privo di documenti.