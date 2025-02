Internews24.com - Ricci Inter, da Torino il clamoroso retroscena: la risposta di Marotta gela i granata

di Redazione, arrivano novità nella trattativa di calciomercato, daspunta un super, c’entranoe Pio Esposito, i dettagliè una delle trattative più calde in materia di calciomercato. I nerazzurri da mesi hanno gli occhi puntati sul calciatore dele, come svelato stamane da Tuttosport, sembrerebbe arrivare una possibile novità. A quanto pare il club granata avrebbe chiesto ainformazioni per Pio Esposito (attaccante dell’attualmente in prestito allo Spezia). Inlo stesso presidente del club lombardo allora, avrebbe provato ad inserire proprio il nome dinell’affare, ottenendo a sua volta ‘il gelo’ della società di Urbano Cairo. I granata infatti chiedono 40 milioni – e nessuna contropartita – per il centrocampista.