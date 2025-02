361magazine.com - Riccardo Manfredini e la rivoluzione lavorativa: da fornaio a trader. “Ecco perché l’ho fatto…”

Leggi su 361magazine.com

di professione:tutti i dettaglidi professione. Ma soprattutto imprenditore., ferrarese, classe 1991, è cresciuto in una famiglia di artigiani. Il lavoro è sempre stato alla base del suo modus vivendi. “Ho lavorato comeper 13 anni e negli ultimi 3 mi sono avvicinato al trading utilizzando i software e negli ultimi mesi studiando i mercati di persona”, racconta. “Mi sono specializzato nell’utilizzo di expert advisor, ovvero software per la gestione dei mercati finanziari che agiscono in autonomia con dei parametri di ingresso e uscita nei mercati”. Oggi propone software alle persone che desiderano avere una seconda entrata automatica e passiva e facendo scegliere loro la propensione al rischio.Come tanti, negli ultimi anni, anchesi è affacciato al mondo del trading rimanendone colpito positivamente.