Riccardo Cocciante | Io piccolo e brutto? Quelle parole mi hanno fatto male ma con la musica ho trovato la rivalsa

, 79 anni, dice che la canzone Margherita è arrivata al pubblico in modo atipico: «era l’epoca della contestazione politica, pensavo che non avrebbe avuto chances». E invece. «È straripata proprio per il contrasto fra il tema dell’amore e il tema della politica che era ovunque». Si tratta del suo primo grande successo, racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Andò a Londra a registrare l’album con Vangelis: «Mancava un pezzo per chiudere l’aòbum. Gli feci sentire questa chiedendogli un arrangiamento. Si girò e mi disse: “Leviamola dal disco”. Anche se non pensavamo ai singoli ma al progetto nel suo complesso, per noi era un pezzo “maestro” e lo convinsi a lavorarci».A Saigonè nato a Saigon in Vietnam. A 11 anni è tornato in Italia perché la famiglia voleva evitare di trovarsi in una guerra civile.