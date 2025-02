Tvplay.it - Ribaltone totale, cambia tutto: ora può firmare con l’Inter

Arriva unin casa inter che coinvolge in prima persona Simone Inzaghi e una sua scelta: i tifosi sono rimasti perplessi di questa possibilitàBeppe Marotta e Piero Ausilio si stanno già concentrando sulla costruzione della rosa per la prossima stagione, nonostante quest’anno i nerazzurri siano ancora in ballo in tutte e tre le competizioni. C’è un nome che a sorpresa potrebbe restare ad Appiano Gentile.: ora puòcon(TvPlay – ANSA)è l’unica squadra italiana che è rimasta in ballo in tutte e tre le competizioni. Nel big match di sabato contro il Napoli, Simone Inzaghi si gioca una fetta di Scudetto e potrebbe accontentarsi anche di un pareggio, visto il punto di vantaggio sui ragazzi di Antonio Conte. In Champions League ci sarà l’ostacolo Feyenoord, che così male ha fatto ai cugini del Milan, che saranno invece avversari in Coppa Italia, nella semifinale di aprile.