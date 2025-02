Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, soluzioni a sorpresa per l’Inter: Conte sorprende

In casa, proprio per la sfida di domani contro, bisogna registrare delle possibili scelte da parte di Antonio.Ildi Antonio, dopo aver perso contro il Como, si stanno preparando per un match che potrebbe dare una svolta definitiva alla loro stagione. Gli azzurri, infatti, domani ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradonadi Simone Inzaghi.Dopo l’ultimo turno di campionato, dunque ilha subito l’occasione di compiere il controsorpasso ai danni della ‘Beneamata’. Anche se bisogna dire che, come tutti sanno, la squadra di Antonionon arriva nel migliore dei modi a questo scontro diretto. Proprio per questo motivo il tecnico pugliese ha in mente diversi cambiamenti.-Inter, dubbio Billing-Gilmour per Antonio: ecco tutti i dettagliSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti,ha in mente due soluzione per sostituire l’infortunato Frank Anguissa (fermo ai box per almeno una ventina di giorni).