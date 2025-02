Lanazione.it - Rete Bibliolandia, boom di prestiti. In mano ai pisani 332.317 libri

Leggi su Lanazione.it

di Mario FerrariPISAUn libro non si giudica dalla copertina, ma un territorio si può giudicare dai dati. E, in questo caso, il giudizio su Pisa come città dei lettori non può che essere positivo. La, che gestisce tutte le biblioteche di Pisa e provincia, ha infatti stilato il bilancio del 2024 dal quale emerge che lo scorso è stato un anno da record. Sono stati ben 332.317 itotali agli utenti della, dato che corrisponde a +2,6% sul 2023 (dove si sono fermati a 323.887) di cui ben 70.484 alle scuole (mentre l’anno scorso erano 68.682). Record anche per gli utenti attivi, che sono stati nel 2024 ben 21.450 con un +3,8% rispetto allo scorso anno (erano 20.659). Ma non solo, perché sono cresciuti anche iinterbibliotecari: 68.157 tra le biblioteche della, 3.