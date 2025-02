Metropolitanmagazine.it - Resa pubblica la lista dei contatti di Jeffrey Epstein, ecco i nomi dei clienti: da Mick Jagger ad Alec Baldwin

La procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, si è impegnata a declassificare i fascicoli di, che presumibilmente contiene unacon idei suoi complici. «Domani vedrete le informazioni sute dal mio dipartimento» ha detto Bondi in un’intervista rilasciata a Fox News. Tra i documenti che la procuratrice generale intendere ci sono «molti registri di volo, molti» degli amici che viaggiavano sul suo aereo privato, rinato Lolita Express, verso la sua isola privata Little Saint James nelle Isole Vergini americane. «È davvero disgustoso ciò che quest’uomo ha fatto con i suoi complici», ha aggiunto.La scorsa settimana Bondi ha annunciato di essere in possesso dei file die di subire pressioni da parte di reni e democratici affinché pubblichi la sua “dei”.