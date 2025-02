Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli-Inter, Conte si affida al 3-5-2: dubbio Gilmour-Billing a centrocampo”

Leggi su Napolipiu.com

: “sial 3-5-2:”">Antonioè pronto a sfidare l’con il modulo che ha dato più certezze nelle ultime uscite. Come riportato da Pasquale Tina su, l’allenatore azzurro ha valutato diverse opzioni tattiche, ma alla fine dovrebbe confermare il 3-5-2, già visto contro Lazio e Como.L’assenza di Anguissa ha costrettoa rivedere gli equilibri della squadra, ma il tecnico non vuole stravolgere l’assetto tattico in una partita così importante. Ilarriva da un febbraio complicato, con soli tre punti in quattro partite e il sorpasso in classifica subito proprio dall’. La sfida di domani (ore 18, arbitro Doveri di Roma) potrebbe rappresentare la svolta per gli azzurri nella corsa allo scudetto.