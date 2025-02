Lanotiziagiornale.it - Report, dal futuro dell’ex ospedale Forlanini al re del vino: le anticipazioni della puntata di domenica 2 marzo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Daldi Roma, che dopo anni di abbandono diventerà la nuova sede del Bambino Gesù, ai giri d’affari del più famoso winemaker italiano, passando per il disastro ambientale e industriale che può affossare il petrolchimicoprovincia di Siracusa, ecco cosa vedremo nella prossimadi. La trasmissione d’inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci andrà in ondaalle ore 20.30 su Rai 3. Vediamo tutti i temi.Patti chiari“L’exCarlodi Roma è un vero e proprio gioiello architettonico. Costruito negli anni Trenta per curare i malati di tubercolosi, è stato definitivamente dismesso nel 2015, e da allora è in stato di abbandono. In questi anni si sono susseguiti numerosi studi e progetti per recuperarlo, ma sono tutti naufragati.