Rendez-Vous – cinema francese | Valeria Bruni Tedeschi e François Ozon tra gli ospiti

2-6 aprile 2025 – ROMA –Nuovo SacherSPECIALE 2025 Roma, Bologna, Torino, Palermo, Napoli, Milano, FirenzeXV EDIZIONEDal 2 al 6 aprile 2025 torna in Italia, il festival dedicato al.La manifestazione, alla sua XV edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, alNuovo Sacher, dove sono accolti film edella rassegna. In programmazione tredici lungometraggi in anteprima e una serie inedita.Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e, a: Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino.2025 ANTICIPAZIONIAd aprire la XV edizione di. Il 2 aprile, alNuovo Sacher, l’attrice presenta, al fianco della regista CARINE TARDIEU: L’ATTACHEMENT FILM DI APERTURA RDV 2025Un giovane padre rimasto da solo cerca di trovare la forza di amare.