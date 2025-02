Lapresse.it - Regno Unito, si dimette la ministra per lo sviluppo internazionale

Leggi su Lapresse.it

Labritannica responsabile per loha rassegnato le dimissioni, dopo la decisione del primo ministro Keir Starmer di aumentare la spesa per la difesa riducendo il bilancio degli aiuti esteri. In una lettera a Starmer, postata sui social media, Anneliese Dodds ha annunciato di aver rassegnato le dimissioni, affermando che non esistono “vie facili” per aumentare la spesa per la difesa, ma che non condivideva la decisione di ridurre gli aiuti esteri.Starmer ha dichiarato martedì che il governo avrebbe aumentato la spesa per la difesa delal 2,5% del prodotto interno lordo entro il 2027, rispetto al 2,3% attuale, affermando che l’Europa si trova in una nuova era di insicurezza che richiede una “risposta generazionale”. L’aumento sarebbe finanziato da una riduzione del bilancio per gli aiuti, dallo 0,5% del Pil allo 0,3%.