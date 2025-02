Lettera43.it - Regno Unito, la ministra per lo Sviluppo internazionale lascia il governo dopo il taglio ai fondi

Leggi su Lettera43.it

NelAnneliese Dodds si è dimessa dadelloin protesta contro la decisione del premier Keir Starmer di tagliare quasi della metà il budget per gli aiuti esteri, destinando ia un aumento storico delle spese per la difesa. Dodds, figura di spicco del partito Laburista, ha lamentato che un minore impegno delnella cooperazionerafforzerebbe Russia e Cina, già impegnate a espandere la loro influenza globale. E ha previsto che sarà «impossibile» mantenere gli impegni degli aiuti a Gaza, Sudan e Ucraina con il bilancio ridotto di circa 6 miliardi di sterline entro il 2027.Anneliese Dodds suggerisce di finanziare la difesa con una revisione delle regole fiscaliPur sostenendo l’aumento delle spese per la difesa, Dodds ha criticato la scelta di finanziare l’obiettivo del 2,5 per cento del Pil esclusivamente con tagli agli aiuti, suggerendo invece una revisione delle regole fiscali e della tassazione.