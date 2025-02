Lettera43.it - Regione Lombardia, Fontana: «Io inopportuno per il ministero, non per Schillaci»

Attilioè tornato sulla polemica con ildella Salute riguardante la classifica sui livelli essenziali di assistenza garantiti dalle Regioni. Intervistato da Tgcom24, il presidente dellaha precisato: «Non è il ministro che dichiarail mio linguaggio ma è il, precisazione essenziale». Ha inoltre respinto l’idea che la sanità lombarda sia stata bocciata, sottolineando che il vero problema risiede nei criteri utilizzati per la valutazione, che ha definito «assolutamente inaccettabili e criticabili».Nicola di Marco, M5s: «invece di sprecare il tempo in polemiche faccia un bagno di realtà»Dall’opposizione, il Partito democratico e il Movimento 5 stelle hanno replicato alle dichiarazioni di. Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in, ha sottolineato: «I dati delfotografano una realtà che è sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei medici e degli infermieri degli ospedali lombardi che, lasciati totalmente soli dalla, si spaccano la schiena garantendo un’offerta di grande qualità, nonostante l’immobilismo della giunta.