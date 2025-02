Sport.quotidiano.net - Recanatese. Bellusci in dubbio contro l’Ancona

Non c’è pace tra gli ulivi, recitava il titolo di un vecchio film, e in effetti, quando ipotizzi di trascorrere una settimana tranquilla, rischia di arrivare la classica doccia fredda. Laè in ansia per le condizioni di Peppeche ieri ha saltato l’allenamento per un problema muscolare che pare, fortunatamente, non di grave entità. Almeno stando alle prime risultanze dell’ecografia alla quale si è subito sottoposto il 35enne difensore. Non si tratterebbe, stando a quanto si è appreso, di uno stiramento ma di una contrattura, seppur di quelle non banali, per cui occorre andarci cauti ed evitare, per quanto possibile, il lavoro quotidiano degli allenamenti. Diverso invece, anche conoscendo il profilo del calciatore, il discorso relativo alle partite.ha stoicamente tenuto il campo nel recente derby di Fermo anche con una microfrattura alla costola ed è certo che se c’è anche una minima possibilità di scendere in campo senza rischiare troppo.