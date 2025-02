Real Betis contro Real Madrid

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-28 18:18:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Anteprima della partitaIlcercherà di accumulare la pressione su Barcellona e Atleticoquando andranno adomani.è il primo dei tre titoli che gli sfidanti a giocare questo fine settimana con Atletico seguono quando ospitano Athletic Bilbao domani sera e la Barca duraildomenica pomeriggio.La squadra di Carlo Ancelotti è stata in forma di Dio nelle ultime settimane con una sola sconfitta nelle ultime 13 partite in tutte le competizioni.E che nonostante un elenco di lesioni paralizzanti che li ha privati ??di diversi giocatori chiave, in particolare in difesa.Dani Ceballos è stato l’ultimo giocatore ad essere colpito dopo aver danneggiato un tendine del ginocchio nella vittoria della Copa del Rey aSociedad di Midqueek.