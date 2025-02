Dilei.it - Re Carlo in cerca influencer, il progetto del sovrano e l’aiuto di David Beckham

d’Inghilterra porta avanti da anni alcune battaglie che gli stanno particolarmente a cuore. Il, infatti, è particolarmente interessato a delle tematiche piuttosto importanti come la conservazione dell’ambiente e delle tradizioni, ma tra i suoi temi preferiti si trova anche la promozione dell’agricoltura biologica, che viene praticata da anni nella sua tenuta di Highgrove.Proprio per portare avanti e sponsorizzare gli argomenti che gli stanno più a cuore, il Re ha deciso di chiedere aiuto ae di cominciare una risocial di 35d’Inghilterra, l’appello sociald’Inghilterra, oltre ai suoi tanti impegni da, porta avanti diverse attività benefiche grazie anche alla sua King’s Foundation. L’organizzazione si occupa di diversi campi cari al, tra cuidelle fasce più deboli della società, grazie anche agli appuntamenti di socialità per gli anziani, organizzati nel periodo invernale ad Highgrove.